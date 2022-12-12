الوزراء الكويتي يعرب عن ترحيبه بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن ترحيب دولة الكويت بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في جمهورية السودان .

ووصف مجلس الوزراء الكويتي خلال إجتماعة الاتفاق بأنه يشكل خطوة هامة نحو تحقيق الوفاق الوطني وإنهاء الأزمة السياسية في السودان، مؤكدا على موقف دولة الكويت الداعم للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار بين أطراف المرحلة الانتقالية ولكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.

من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء الكويتي خلال الإجتماع نتائج مشاركة ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في القمتين العربية - الصينية والخليجية - الصينية والدورة الـ43 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وتم خلالها مناقشة أبرز القضايا بين قادة ورؤساء وفود الدول الخليجية والعربية ورئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة والتي تدعم العمل الخليجي والعربي المشترك .

وأكد مجلس الوزراء الكويتي أنه تم الاتفاق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والتأكيد على دفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.

كما أشاد مجلس الوزراء الكويتي بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها القمتين العربية - الصينية والخليجية - الصينية والدورة الـ43 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية والتي عكست حرص قادة الدول الخليجية والعربية والصين على تحقيق التضامن والتكامل المشترك ودفع الشراكة الاستراتيجية نحو تحقيق تطلعات الشعوب والمصالح المشتركة.