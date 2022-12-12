الأمن العراقي: مقتل 4 إرهابيين في ضربات جوية بمحافظة ديالى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 08:25 مساءً - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، مقتل 4 إرهابيين في ضربات جوية بمحافظة ديالى.

وأوضحت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن القوة الجوية دمرت بواسطة طائرات "F16" وكرًا بداخله 4 عناصر من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية "قره تبه" بمنطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، وذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

وفي السياق ذاته، نفذ الطيران الحربي العراقي، اليوم، ضربتين جويتين استهدفت أوكار الإرهابيين في جبال حمرين.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية - في بيان نقلته (واع) - أن الطيران الحربي نفذ ضربتين جويتين على أوكار الإرهابيين في سلسلة جبال حمرين، وذلك جاء بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.