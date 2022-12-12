أسعار الذهب تتراجع متأثرة بارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1793.44 دولار للأونصة، اعتبارا من الساعة 00:09 بتوقيت غرينتش.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1805.9 دولار، وفقا لـ"رويترز".
وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر أي فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.29 دولار.
وتراجع سعر البلاتين 0.7% إلى 1014.95 دولار، فيما هبط سعر البلاديوم 0.2% إلى 1946.62 دولار.
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