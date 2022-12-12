اشتية يدعو الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم القتل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وجاءت مطالبة اشتية تعقيبا على استشهاد الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16) عاماً، برصاص جنود الاحتلال داخل بيتها في جنين بالضفة الغربية فجر اليوم.

ودعا اشتية، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، للتحقيق في جرائم الاحتلال ووضع إسرائيل على القائمة السوداء.

وأوضح، أن جريمة قتل الطفلة جنى تضاف إلى جرائم قتل الأطفال المروعة التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة 16 عاما بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقت عليها من قبل جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم ، إنَّ زكارنة وصلت إلى المستشفى وقد فارقت الحياة بسبب إطلاق النار عليها بصورة مباشرة .

وأضافت الوزارة، أن شابين أصيبا بجروح وصفت بين طفيفة ومتوسطة جراء إطلاق النار عليهما أثناء اجتياح قوات الاحتلال لمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطفلة زكارنة أصيبت بسلاح قناص إسرائيلي وهي تقف على سطح منزلها مما أدى إلى استشهادها.