رئاسة شؤون الحرمين تترجم خطب الجمعة بعدة لغات عبر عدة موجات إذاعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر إدارة اللغات والترجمة، بالترجمة الفورية لخطبة الجمعة من المسجد الحرام لغير الناطقين باللغة العربية سواءً داخل الحرم أو في جميع أنحاء العالم بعدة لغات عبر عدة موجات إذاعية؛ للتيسير على قاصدي وقاصدات المسجد الحرام من الاستفادة وسماعها بلغتهم ، حيث يمكن الاستفادة من مشاهدة خطبة الجمعة والبث اليومي للصلوات عبر البث المباشر وبأكثر من لغة عالمية ومعرفة مناسك وآداب الزيارة بشكل مبسط ومختصر عبر تطبيق الحرمين، والذي يحقق استراتيجية الرئاسة في تسخير التقنية الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين والقاصدين من الحجاج والعمار.

وأضافت الرئاسة أن اللغة الصينية ضمن اللغات التي تُترجم إليها رسالة الحرمَيْن في اثراء الزوار من الناطقين بغير اللغة العربية بلغاتهم الأم أثناء إلقاء الدروس ، وتسخير الوسائل التقنية الحديثة لبثه عبر منصة منارة الحرمين، وعبر أثير إذاعات FM لضمان وصول المادة العلمية لجميع المسلمين الغير ناطقين باللغة العربية في أنحاء العالم، بالإضافة إلى نقلها إلى الشاشات التفاعلية الموزعة في أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي وكذلك عبر الباركود والمنشورات الورقية والرقمية التي تسهم في إيصال الصورة الحضارية والمشرقة ورسالة الحرمين الشريفين بشرح مفصل للإسهام في إرشاد وتوجيه قاصدي البيت العتيق على كيفية استخدام الأجهزة وإدخال الترددات الخاصة باللغة المعنية، أو عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.