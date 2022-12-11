انخفاض معدل الإصابة بمرض الإيدز في العراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - صرحت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الأحد، بأن العراق من المناطق التي ينخفض فيها تواجد مرض الإيدز عالميا، مشيرة إلى أن معدل الإصابة بالمرض قليل في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأحد عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، قوله إن "العوز المناعي (الإيدز) مرض موجود في جميع بلدان العالم، والعراق كان ولا يزال ضمن مناطق التوطن المنخفض بحسب التصنيفات الوبائية المعتمدة".

وأضاف أن "العراق سجل زيادة بالإصابات تتماشى مع الزيادة السكانية لكن بالمقابل فإن معدلات الإصابة فيه منخفضة قياسا بدول العالم"، موضحا إلى أن "مرض الإيدز ينتقل من خلال الاتصال الجنسي ونقل الدم ومشتقاته، واستخدام الأدوات الجارحة، وعمليات الوشم والحجامة عبر الآلات الملوثة".

وتابع أن "أي آلة ملوثة تثقب الجلد من الممكن أن تكون ناقلة للمرض من شخص لآخر وقد لا يقتصر فقط على مرض الإيدز بل هنالك أمراض مشابهة تنتقل بالطريقة ذاتها كالتهاب الكبد الفيروسي".

وأشار إلى أن "الجزء الأساسي في مواجهة خطر المرض هو التثقيف والتوعية الصحية للمواطنين"، داعيا إلى "مساندة الدوائر الصحية في نشر الثقافة عن كيفية انتقال هذه الأمراض للحد من انتشارها".