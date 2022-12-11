مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 25.5 نقطة وبنسبة 0.53 في المائة اليوم الأحد، مغلقاً عند مستوى 4809.65 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4784.15 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونين و266 ألفًا و129 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 70.2 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت سبعة ملايين و598 ألفًا و11 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.208 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 23.74 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 437 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 19.29 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 76 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 3.34 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 361 ألف ريال عُماني وبنسبة 15.95 في المائة.