مستشار الأمن القومي العراقي: مصر دولة كبيرة ولها ثقلها العربي والدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 04:27 مساءً - أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، استمرار الحكومة بنهجها في التوازن والانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي، وقال: إن مصر دولة كبيرة ولها ثقلها العربي والدولي.

وأوضح الأعرجي - خلال لقائه اليوم السفير المصري في بغداد وليد محمد إسماعيل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أن العلاقة بين العراق ومصر هي علاقة تاريخية وفي تطور مستمر.

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن مناقشة تعزيز علاقات التعاون مع الدول العربية الشقيقة.