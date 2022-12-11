تدريب الكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية على رأس جدول أعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 04:27 مساءً - تحت رعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية تنظم الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماع الدورة (25) للمجلس الوزاري العربي للسياحة ومكتبه التنفيذي (31)، خلال الفترة من 12-14/12/2022.

يناقش الاجتماع الوزاري ومكتبه التنفيذي عدداً من الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعماله التي تساهم في تفعيل العمل العربي المشترك ذات العلاقة بقطاع السياحة بأنماطه المختلفة، ومن بين هذه الموضوعات دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعية في القدس(2018-2022)، إضافة إلى توفير برامج تدريب للكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية، والمبادئ العامة العربية الاسترشادية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية، ودليل السياحة الميسرة (سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة)، ورؤية دعم الابتكار السياحي وريادة الاعمال في قطاع السياحة، كما يناقش الاجتماع دعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة، وتعزيز ثقة المستهلك (السائح العربي)، وتعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية، ورؤية العمل السياحي العربي المشترك، كما يناقش الوزاري ومكتبه التنفيذي مسودة وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة، واختيار عاصمة السياحة العربية لعام 2022.