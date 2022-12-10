”الدوما” الروسي يدعو فرنسا وألمانيا لدفع تعويضات لسكان دونباس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 11:34 مساءً - دعا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، فرنسا وألمانيا دفع تعويضات لسكان دونباس، لأن الأزمة الأوكرانية هي نتيجة "السياسة المخادعة لقادة هذه الدول".

وتعليقا على تصريح المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، بأن اتفاقيات مينسك كانت محاولة لمنح أوكرانيا الوقت لإعادة تسليحها، شدد فولودين على أن "الفشل المتعمد في الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها نتيجة لتوقيع الاتفاقية الدولية، ليس فقط فقدانا للثقة، ولكن أيضا جريمة."

وكتب فولودين على حسابه في "تيليغرام": "بعد اعتراف ميركل، تتحمل ألمانيا وفرنسا المسؤولية الأخلاقية والمادية عما يحدث في أوكرانيا، وسيتعين عليهما دفع تعويضات لسكان دونباس عن 8 سنوات من الإبادة الجماعية والأضرار"، مضيفا أن "هذه البداية فحسب".

وأضاف أن سكان الدول الأوروبية يجب أن يعرفوا لمن يدينون بالمشاكل المتعلقة بنقص التدفئة والكهرباء والتضخم وإغلاق المؤسسات والشركات.

وفي 7 ديسمبر، اعترفت ميركل في مقابلة مع صحيفة، أنه تم إبرام اتفاقيات مينسك لمنح أوكرانيا وقتا ثمينا وفرصة لتصبح أقوى.

ووفقا لها، كان واضحا لجميع الأطراف في هذه الاتفاقات أن النزاع المسلح في شرق أوكرانيا لم يتم حله بعد.

وردا على هذه التصريحات، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن ما قالته ميركل يؤكد فقط صحة قرار إطلاق عملية خاصة.