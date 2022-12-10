رئيس وزراء العراق: قادرون على دحر الفساد ”العدو الأول للدولة”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم السبت، أن العراقيين الذين انتصروا على الإرهابِ قادرون على أن ينتصروا على الفساد، الذى بات العدو الأول للدولة وكيانها.

وقال السودانى - فى كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة لإعلان النصر على عصابات داعش الإرهابية ، وفقا لقناة السومرية نيوز - "إن أبناء القوات المسلحة الذين صنعوا النصر ودحروا الإرهاب في معركة بطولية سيظلون خالدين في وجدان كل العراقيين".

وأضاف أن مبادئنا وعقيدتنا الوطنية الرافضة للإرهاب والتطرف جعلت زواله حتما ونتيجة، ليعود العراق بتنوعه المزدهر، ولينعم المجتمع العراقي بأهله وثرائه الحضاري.

وتابع "ما زال أمامنا عمل طويل لقطع دابر جميع الفتن، ودحر التطرف وخطاب الكراهية، وينتظرنا أيضا الكثير من العمل في الإصلاح والتنمية وتحقيق العيش الكريم".