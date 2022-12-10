قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 6500 فلسطيني منذ بداية العام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 6500 فلسطيني منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، أن تقرير النادي لهذا العام يؤكد اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 6500 فلسطيني بينهم 811 طفلًا و153 سيدة فلسطينية، وذلك خلال عمليات الاقتحام والمداهمات التي تقوم بها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، لافتًا النظر إلى أن 2134 اعتقلتهم تلك القوات إداريًا.

وأضاف، أن الأسرى داخل معتقلات الاحتلال يعيشون ظروف اعتقال قاسية من عزل انفرادي، وإهمال طبي، واقتحام لأقسام المعتقلات في انتهاك لكل القوانين الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية بالتدخل العاجل؛ لإنهاء معاناة الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.