ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى سعر في نحو أسبوع عند التسوية الللة الماضية، بعدما كشفت البيانات الاقتصادية أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا سجل مستويات أعلى قليلاً من التوقعات.
وذكر موقع "سي ان بي سي عربية، أن العقود الآجلة للذهب ارتفعت عند التسوية بنحو 0.5 في المائة أو 9.20 دولار إلى 1810.70 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية هامشية بنحو 0.1 في المائة.
وتتجه الأنظار في الأسبوع المقبل نحو اجتماع الاحتياطي الفدرالي، وسط توقعات بأن يخفف البنك وتيرة التشديد النقدي برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.
وتصل نسبة توقعات المشاركون في السوق برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة لمجلس الفدرالي الأمريكي في 13 و14 ديسمبر إلى 93 في المائة في الوقت الحالي.
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