الرئيس الصينى يغادر الرياض وفيصل بن بندر فى وداعه بمطار الملك خالد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - غادر الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الرياض صباح اليوم، عقب زيارة رسمية قام بها للمملكة العربية السعودية وفق "سبق".

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشنوي تشينغ.

وقد عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، أمس الجمعة، القمة العربية الصينية الأولى بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين العربي والصيني في مختلف المجالات، وتعزيزاً لأواصر التعاون المشترك، والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين العربي والصيني، وتثميناً للروابط التاريخية بين شعوبنا، والتفاعلات الثرية بين حضارتينا العريقتين.