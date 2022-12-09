الذهب يرتفع مدعوماً بضعف الدولار
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مدعومة بضعف الدولار، في حين استعد المستثمرون لبيانات تضخم مهمة في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر الأسبوع المقبل بخصوص رفع سعر الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1800.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1812.80 دولار، وفقا لـ"رويترز".
وهبط مؤشر الدولار 0.1%، حيث يجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 23.10 دولار، وزاد البلاتين 0.1% إلى 1004.27 دولار. ولم يطرأ تغير على البلاديوم فاستقر عند 1927.25 دولار، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
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