إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. وصول التوأم السيامي النيجيري ”حسانة وحسينة” إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة" برفقة والديهما، قادمين من جمهورية نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، حيث نُقلَ التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وأكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه المبادرات تجسد إنسانية المملكة العربية السعودية التي بلغ مداها العالم أجمع، رافعاً الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من دعم واهتمام للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، وللعمل الإنساني بشكل عام، منوهًا بما تتمتع به المملكة من خبرات وإمكانات طبية متفوقة جعلتها في مقدمة دول العالم في مجال فصل التوائم السيامية.

من جانبهما عبر والدا التوأم عمر رايانو ونورة راليه، عن مشاعر البهجة والسرور التي غمرتهما منذ تلقيهما التوجيه الكريم، معربين عن شكرهما الجزيل وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين، سائلين الله تعالى أن يحفظه ويمد في عمره ويجزيه خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها الخير والأمان.