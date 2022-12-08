ولي العهد السعودي للرئيس الصيني: شراكتنا تسهم في حفظ السلم والأمن الدوليين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 09:33 مساءً - قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الخميس:"شراكتنا تسهم في حفظ السلم والأمن الدوليين".

وأضاف ولي العهد السعودي:" اجتماعنا يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا"، مؤكدا أن العلاقات بين السعودية والصين تتسم بالصداقة والثقة المتبادلة.

ومن جانبه أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده تعتبر السعودية "قوة مهمة في عالم متعدد الأقطاب"، مشيرا إلي سعى بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية معها.

وفي نفس السياق أشار الرئيس الصيني شي جين بينج إلى أن بلاده تعتز بشراكتها مع مصر في جميع المجالات، وتتطلع لتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، فضلًا عن دعم مصر في مسيرة التنمية الحالية بقيادة الرئيس، مشيرًا إلى أن مصر بها فرص واعدة للاستثمارات والشركات الصينية، ومن ثم هناك آفاق واسعة للارتقاء بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى القمة العربية الصينية الأولى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مشاركة الرئيس في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلًا عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة.

حيث تهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث أن برنامج الرئيس سيتضمن أيضًا عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة الرياض من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية