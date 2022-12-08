الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار على مناطق المملكة يومى الجمعة والسبت

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 07:35 مساءً - نبه المركز الوطنى للأرصاد السعودية عن حالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ يوم غد الجمعة والسبت، تشمل أجزاء من منطقتي حائل والقصيم ومعظم محافظاتهما، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتمتد الحالة المطرية بحسب التوقعات، لتشمل منطقة الرياض، ومحافظات الزلفي، شقراء، المجمعة، رماح، الدوادمي، عفيف، المزاحمية، القويعية والخرج، إضافة إلى المنطقة الشرقية ومحافظات الجبيل، النعيرية، القطيف، الدمام، الظهران، الخبر، بقيق والأحساء، يصحبها جريان السيول والأودية، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية.

وأشار تقرير المركز إلى هطول أمطار متوسطة في مجملها خلال الفترة نفسها ـ بمشيئة الله ـ على أجزاء من مناطق الشرقية تشمل، حفر الباطن، الخفجي وقرية العليا، منطقة الجوف ، سكاكا ودومة الجندل، الحدود الشمالية ، رفحاء وعرعر، وتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، أبها، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة والبرك، ومنطقة جازان ، فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الدرب، بيش، صبيا والشقيق، والباحة ، بلجرشي، المندق والقرى.

وتستمر فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع القادم، مهيبًا المركز بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.