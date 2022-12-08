تراجع اسعار الذهب مع تعافي الدولار
شهدت اسعار الذهب اليوم الخميس تراجعا ، مع تعافي الدولار قليلا، بانتظار اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الاميركي" الاسبوع المقبل بشأن رفع معدلات الفائدة.
وقالت وكالة أنباء " رويترز " أن أسعار الذهب انخفضت في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1783.50 دولار للأونصة، بعد ارتفاعها أكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء مدعومه بتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية.
ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1795.10 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 22.60 دولار، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1000.67 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1844.20 دولار.
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