بايدن يشكر الإمارات على المساعدة في تسهيل عملية تبادل موقوفين مع روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 05:29 مساءً - وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، لدورها في تسهيل عملية تبادل موقوفين مع روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز” الأمريكية.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، إن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر أفرج عنها في صفقة تبادل أسرى مع روسيا وهي في طريقها إلى الولايات المتحدة ، منهية ما وصفه بشهور من "الجحيم".

وأضاف بايدن "إنها بأمان ، إنها على متن طائرة ، وهي في طريقها إلى منزلها بعد شهور من احتجازها ظلما في روسيا ، في ظل ظروف لا تطاق". "هذا يوم عملنا من أجله لفترة طويلة. لم نتوقف أبدًا عن الضغط من أجل إطلاق سراحها".



وذكر البيت الأبيض في بيان أن: "الرئيس جو بايدن ونائبته كمالا هاريس تحدثا هاتفيا مع غراينر بعد إطلاق سراحها".

من جانبها، أكدت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إجراء عملية لتبادل موقوفين مع الولايات المتحدة.

وذكرت الخارجية‭ ‬الروسية في بيان، أنها أطلقت سراح غراينر مقابل إفراج الولايات المتحدة عن مواطنها فيكتور بوت.

وأُلقي القبض على غراينر، الفائزة مرتين بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية ونجمة الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية الأميركية، في منتصف فبراير، لدى وصولها للعب لفريق روسي بعد انتهاء موسم الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد قال في أغسطس الماضي، إن موسكو مستعدة لمناقشة تبادل السجناء مع واشنطن من خلال القنوات الدبلوماسية القائمة، غداة حكم بسجن غراينر 9 سنوات.

وحُكم على اللاعبة الأمريكية بالسجن تسع سنوات في أغسطس لحيازتها عبوات سجائر إلكترونية مع كمية صغيرة من زيت القنب في مطار موسكو بفبراير.