ولى عهد الكويت يصل الرياض للمشاركة فى القمتين العربية والخليجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - وصل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت إلى الرياض؛ للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية مع الصين.وفق "سبق" .

كان الرئيس الصيني شي جين بينج، قد وصل إلى المملكة، أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يعقد خلالها لقاءات ثنائية، ويشارك في 3 قمم مع دول عربية، وسط آمال بأن تعزز التعاون العربي الصيني.

يتضمن برنامج زيارة الرئيس الصيني، عقد 3 قمم تشمل قمة "سعودية- صينية" برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الصيني، ومشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى "قمة "الرياض الخليجية- الصينية للتعاون والتنمية"، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقمة "الرياض العربية- الصينية للتعاون والتنمية"، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وتناقش القمم الثلاث تعزيز العلاقات في كل المجالات.