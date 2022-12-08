رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه للرياض للمشاركة فى القمة العربية الصينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة فى أعمال القمة العربية الصينية الأولى التى تستضيفها الرياض غدًا الجمعة بمشاركة عدد من القادة العرب والرئيس الصينى شى جين بينج.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي -في بيان- إن وزيري المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم والخارجية السفير علي الصادق يرافقان البرهان خلال الزيارة.

وتبحث القمة الصينية العربية أزمة الطاقة، والغذاء، والحرب الروسية الأوكرانية، وإيجاد سبل لتعزيز التنمية المشتركة ضمن مبادرة "التنمية العالمية"، التي أطلقها الرئيس الصيني بعد مبادرة "الحزام والطريق"،.