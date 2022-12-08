هيئة سودانية: العمل في مواني بورتسودان يسير بصورة طبيعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - أكدت هيئة المواني البحرية السودانية أن العمل يسير بصورة طبيعية داخل الميناء الجنوبي في بورتسودان شرقي البلاد.

وقال البيان إن كل العاملين بمختلف تجمعاتهم واتجاهاتهم حريصون على سلامة واستقرار المواني البحرية واستمرار مضاعفة الأداء.

وشدد البيان أن عملية الإغلاق التي تمت في السنة الماضية واستمرت 46 يوما أثرت سلبا على عمليات سلاسل الإمدادات من المواني السودانية وإليها.

وأشادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة المواني البحرية بالوعي الكامل الذي يتحلى به عمال وموظفو هيئة المواني البحرية.

وأعلن ما يسمى بقائد قوات شرق السودان، شيبة ضرار، إغلاق ميناءي بورتسودان الجنوبي والشمالي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، ومعارضتِه للاتفاق السياسي الذي وُقع مؤخرا بين العسكريين وقوى مدنية.