للمرة التاسعة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - فشل البرلمان اللبناني للمرة التاسعة على التوالي، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وحدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري جلسة الخميس المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية، داعيا الكتل السياسية كافة إلى إبداء أرائهم بشأن الحوار.

وانتهت عملية فرز الأصوات وجاءت كالآتي:

-ميشال معوض: 39

-أوراق بيضاء:39

– عصام خليفة:5

-أوراق ملغاة:15

– سليمان فرنجيه:0

-زياد بارود:1

أسماء أخرى:6

وكان البرلمان أخفق في جلساتِه السابقة في اختيار رئيسٍ للجمهورية، بسبب تعذر حصولِ أيِ مرشحٍ على ثلثُي أصواتِ النواب.

وكانت ولايةُ رئيسِ الجمهورية السابق ميشال عون قد انتهت في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث دخل لبنان في مرحلةِ شغورٍ رئاسي.