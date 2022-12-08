فلسطين: إرهاب المستوطنين ضد المدارس امتداد للتحريض الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إقدام ميليشيا المستوطنين وعناصر منظماتهم الإرهابية على إنزال العلم الفلسطيني من على سطح مدرسة اللبن الثانوية للبنات ورفع علم دولة الاحتلال مكانه، وذلك بحماية قوات الاحتلال.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا الاعتداء واستهداف المؤسسات التربوية الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن هذه الأفعال تصعيد خطير في اعتداءات المستوطنين واستهداف دولة الاحتلال للمؤسسات التربوية والتعليمية الفلسطينية، خاصة تلك التي تقع بالطرق التي يسلكها المستوطنون أو تلك التي تقع في المناطق المصنفة (ج) المهددة بالمصادر والتي تتعرض لأبشع أشكال التطهير العرقي كما هو الحال في مسافر يطا والأغوار.

وقالت إنها “تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا الاعتداء على مدارس اللبن وعلى العلم الفلسطيني، وتؤكد أنه يندرج في إطار ما بات يخيم على سلوك المستوطنين وعلى عصاباتهم المنظمة والإرهابية نتيجة حملات التحريض التي تلخصها المواقف المعلنة لليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بن غفير وسموتريتش”.

وشددت على أن هذا الاعتداء يندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تهويد وضم الضفة الغربية المحتلة، ومحاربة جميع أشكال الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في تلك المناطق المستهدفة بالاستيطان بما فيها العلم الفلسطيني.

وطالبت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها اليونسكو تحمل مسؤولياتهم في توفير الحماية للمؤسسات التعليمية الفلسطينية وطواقمها وهيئاتها التدريسية.