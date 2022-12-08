دبلوماسي سعودي: القمة العربية الصينية علامة فارقة في تاريخ العلاقات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الصين، عبد الرحمن أحمد الحربي، أن مشاركة الرئيس الصيني شي جينبينغ في أعمال القمة العربية الصينية الأولى التي تستضيفها الرياض، تشكل محطة بارزة في الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.

كما أكد أن القمة تعد مشاركته تقدما ملموسا للتعاون في إطار “الحزام والطريق”، ومقدمة لنتائج مثمرة للتعاون العملي القائم والمستقبلي بين الجانبين في مختلف المجالات.

وذكر الحربي أن الرئيس الصيني – الذي بدأ أمس زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل السعودية وتستمر أربعة أيام – سيحضر أيضا أعمال القمة الصينية – الخليجية .

وأوضح الحربي – في حوار خاص مع وكالة الأنباء الصينية “ شينخوا ” – أن القمة العربية الصينية تستهدف توسيع التعاون المشترك لخلق مستقبل مشرق للعلاقات العربية الصينية يصب في توسيع مساحة تطويرها، وخلق المزيد من الروابط الوثيقة في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الجانبين العربي والصيني

وقال إنه بعد إطلاق الرئيس شي جينبينغ مبادرة “الحزام والطريق” في عام 2013، كان للدول العربية دور مهم في التعاون مع الصين في هذه المبادرة التي تستهدف الإسهام وبتأثير كبير في تنمية الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن التعاون العربي- الصيني من خلال مبادرة “الحزام والطريق” أعطى زخما آخر لتعزيز العلاقات بين الجانبين ودفع التقارب بين الخطط التنموية للدول العربية من جهة والمبادرة الصينية من جهة أخرى، وتدعيم أواصر العلاقات بينهما عبر “الحزام والطريق”، علاوة على تقديم الدعم الفكري للبناء المشترك لهذه المبادرة.