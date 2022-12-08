إعفاء أمين مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف من منصبه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 10:31 صباحاً - نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر قولها إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، أُعفي من منصبه.

وذكرت الجريدة أن الكويت ما تزال تحتفظ بهذا المنصب، لذلك بدأت بالبحث عن شخصية أخرى لترشيحها.

ويشغل الحجرف منصبه منذ شباط/ فبراير 2020، بعد ترشيح الكويت له.

ووفق النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، "يعيّن الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".

وكان الحجرف وزيرا للمالية في بلاده قبل اختياره أمينا عاما للمجلس.

والحجرف المولود عام 1971 شخصية اقتصادية، وشغل العديد من المناصب الإدارية في الكويت بالقطاعين العام والخاص.