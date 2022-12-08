الإمارات واليمن يوقعان اتفاقية في المجال الدفاعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 09:33 صباحاً - وقع وزير العدل الإماراتي ووزير الدفاع اليمني، اليوم الخميس، اتفاقية في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب.

واستقبل وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، نيابة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي في مقر وزارة الدفاع في أبوظبي، الفريق الركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع في اليمن.

بحث الجانبان علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن اللقاء شهد توقيع الوزيران اتفاقية لـ “التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب”.

وأضافت أن الاتفاقية جاءت “التزاماً من الطرفين بمبادئ المساواة والسيادة، وتلبية لرغبة الطرفين بالتعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما وتأكيداً منهما على الأهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في الجمهورية اليمنية وتوافقاً مع الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني، وذلك لتعزيز الجهود والتعاون العسكري لمكافحة الإرهاب”.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع الإماراتية وأعضاء الوفد المرافق لوزير الدفاع اليمني.