أبو الغيط يتوجه إلى الرياض اليوم للمشاركة فى القمة العربية الصينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 09:33 صباحاً - يغادر القاهرة اليوم الخميس، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، متوجها الى الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الصينية الأولى التى تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الجمعة، وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الصيني شي جين بينج وعدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الامين العام، أن انعقاد هذه القمة يأتي في ضوء ما اتفق عليه الجانبان خلال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، وبما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الصين والدول العربية والارتقاء بآليات التعاون بين الجانبين.

هذا وقد وصل أمس وفد رسمي من الأمانة العامة الى الرياض، برئاسة سعادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، لمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة للإعداد لهذه القمة الهامة والتاريخية.