الأمم المتحدة: متمردون يقتلون 131 مدنيا في الكونغو الديمقراطية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 09:33 صباحاً - قُتل 131 مدنيا على الأقل على يد متمردي حركة “إم 23″ في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق نتائج تحقيق أولي للأمم المتحدة، حسبما أعلنت البعثة الدولية في هذا البلد في بيان ليلا.

وكان سلطات كينشاسا قد أعلنت الإثنين أن نحو 300 شخصا غالبيتهم من المدنيين، قتلوا في هجمات للمتمردين في قرية كيشيشي بشرق إقليم شمال كيفو. ونفت الحركة مسؤوليتها عن المجزرة.

وتشهد الكونغو أعمالا إرهابية تشنها حركة ” إم 23 ” من وقت لآخر، وفي أغسطس/آب الماضي قتل أكثر من 30 مدنيا وأصيب نحو 15 آخرين بجروح خطيرة في هجمات شنها إرهابيون وميليشيات في شرق البلاد.