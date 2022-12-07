العاهل السعودى يوافق على مشاركة عدد من الأئمة فى الخطابة بالحرمين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 08:35 مساءً - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مشاركة كل من إمام المسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسرى فى الخطابة بالمسجد الحرام وإمام المسجد النبوى الشيخ الدكتور خالد المهنا وإمام المسجد النبوى الشيخ الدكتور أحمد الحذيفى فى الخطابة بالمسجد النبوى.

وأكد الرئيس العام على اهتمام وحرص القيادة على اختيار المشايخ المناسبين من ذوى الكفاءة والقدرة والعلم الشرعى للخطابة فى الحرمين الشريفين لما فى ذلك من أهمية كبرى فى إيصال رسالة الوسطية والاعتدال من منابر الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع.