لبنان يعلن السيطرة على وباء الكوليرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 07:34 مساءً - قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، إن وباء الكوليرا في بلاده حاليا تحت السيطرة.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام أن الأبيض استعرض الوضع الوبائي في لبنان وخاصة وباء الكوليرا، مؤكدا أنه تحت السيطرة بفضل العدد المحدود للحالات اليومية المثبتة ونظرا إلى العدد المعقول للحالات المشتبه بها والتي كان يتم تسجيلها في بداية انتشار الوباء.

وأوضح الوزير اللبناني أن عدد الحالات المثبتة بلغ 653 فيما بلغ العدد التراكمي الذي يضاف إليه الحالات المشتبه بها 4912، معلنا انتهاء المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد وباء الكوليرا.

يشار إلى أنه تم إعطاء اللقاح إلى 479582 يشكلون 80% من المستهدفين توزعوا كالتالي: 42% لبنانيون و46% من النازحين السوريين و6% فلسطينيون ومن جنسيات أخرى، وذلك في أربع محافظات هي عكار والشمال والبقاع وبعلبك الهرمل.

وأشار الأبيض إلى أن المرحلة الأولى من حملة اللقاح نفذت من ضمن الجدول الزمني الذي وضعته الوزارة أي في خلال ثلاثة أسابيع ما يبعث على الاطمئنان لتوزيع اللقاح على عدد كبير من المواطنين والمقيمين، وحاليًا تترقب الوزارة وصول دفعة جديدة من اللقاحات في الأسبوع الثالث أو الرابع من الشهر الجاري للبدء بالمرحلة الثانية.