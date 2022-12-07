مؤشر بورصة مسقط يرتفع
أغلق مؤشر بورصة مسقط “30” اليوم عند مستوى 4723.75 نقطة مرتفعًا بـ 65.5 نقطة وبنسبة 1.41 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4658.29 نقطة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت 11 مليونًا و492 ألفًا و363 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 200.4 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت ثلاثة ملايين و825 ألفًا و281 ريالًا عُمانيًّا.
وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.464 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.65 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة مليونين و147 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 18.69 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين مليونًا و333 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 11.60 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 814 ألف ريال عُماني وبنسبة 7.09 في المائة.
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