انخفاض الذهب إلى أقل من 1773 دولار للأوقية
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أقل من 1773 مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وأظهرت آخر البيانات ان العقود الآجلة للذهب انخفضت الى 1772.45 دولار للأوقية بعد ان ارتفع نحو 0.1% أو 1.10 دولار إلى 1782.40 دولار للأونصة.
كما سجلت انخفضت عدد من المعادن الأخرى من أبرزها الفضة والتي هبطت الى 22.28 دولار للأوقية .
ورأى كبير المحللين في شركات سي.إم.سي ماركتس للخدمات المالية مايكل هيوسون أن اتجاه الأسعار سيكون مرهوناً بكيفية رؤية البنك المركزي الأمريكي لمسار النزول من المستويات المرتفعة لأسعار الفائدة في المستقبل.
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