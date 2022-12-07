ولى عهد الكويت يتوجه غدا الى السعودية لترؤس وفد بلاده فى قمم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - يتوجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح غدا الخميس، ممثلا عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية – الصينية والقمة العربية - الصينية والمزمع عقدهم في العاصمة الرياض.

وكان وزير خارجيه الكويت الشيخ الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح توجه أمس الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى اجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ154 التحضيري للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 وللمشاركة كذلك في القمة الخليجية - الصينية والقمة العربية - الصينية المقرر انعقادها خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري في العاصمة الرياض.