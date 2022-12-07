المؤتمر العلمي الدولي (12) للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ”التعليم من أجل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، انعقد المؤتمر الدولي الثاني عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة تحت عنوان "التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة: استدامة النمو في العالم العربي"، اليوم 7 ديسمبر 2022 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني بعدد من الدول العربية المعنية بقضايا التعليم والتنمية المستدامة.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقى المستشار خميس البوزيدى، المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية، كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية، أكد خلالها أن انعقاد المؤتمر الدولي الثاني عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة تحت عنوان "التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة: استدامة النمو في العالم العربي"، يعكس إرادة مخلصة لتكثيف الجهود والعمل الدؤوب بين مختلف الأطراف سواء الرسمية أو المدنية من أجل مزيد الارتقاء بالتعليم في الدول العربية وتطويره، لا سيما من خلال مواكبة المناهج وطرق التعليم الحديثة ودمج أهداف التنمية المستدامة في العملية التعليمية والتربوية ضمانا لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف أن جامعة الدول العربية حرصت على مدار السنوات الماضية على تكثيف جهودها وأنشطتها التي من شأنها تعزيز وتقوية دور المجتمع المدني وتمكينه من لعب دور الشريك الفاعل للحكومات العربية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة حيث تمّ إطلاق وثــــــــــــــــــــــــــــيقة "العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني: 2016-2026" من أجل تمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بأدوارهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، ومن بينها الهدف الرابع بشأن "ضمان التعليم النوعي الجامع والمنصف والتعزيز من فرص الجميع في التعلم مدى الحياة".

كما استعرض أبرز المبادرات والقرارات الصادرة عن القمم العربية ومختلف المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة بشأن تعزيز العمل العربي المشترك في مجال التربية والتعليم حيث تمّ اعتماد الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار وخطة تطوير منظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية، وخطة تطوير التعليم بكافة مستوياته واعتماد الفترة من 2015 إلى 2024 عقداً للقضاء على الأمية في الوطن العربي بجميع اشكالها الابجدية والرقمية والثقافية.. بالإضافة إلى العمل على وضع خطة عربية للتعليم في الطوارئ والأزمات، فضلا عن الانتهاء من المرحلة التجريبية للتصنيف العربي للجامعات والذي ستصدر نسخته الأولى خلال عام 2023، والإعداد دوليا لعقد المؤتمر الأول لرؤساء الجامعات العربية الهندية خلال عام 2023.

ويبحث المؤتمر، خلال جلساته محاور تتعلق بواقع التعليم العمومي والخاص بعدد من الدول العربية ودور التعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني في تحقيق استدامة التنمية ومساهمة المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة التحول الرقمي والاستدامة في تنمية الموهوبين ورعايتهم ودور الإعلام التربوي في معالجة قضايا تغير المناخ.