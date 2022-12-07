مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع حقائب شتوية في مختلف أقاليم باكستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.644 حقيبة شتوية في منطقتي سوات وشترال بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 11.508 أفراد.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.705 حقائب شتوية في مناطق نوشهرة ودير العليا و ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 11.935 فردًا.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تسليم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى تسليم 1.426 حقيبة شتوية للمتضررين، استفاد منها 9.982 شخصا في مناطق شهدادكوت، وبدين، ودادو بإقليم السند.

كما جرى تسليم 2.464 حقيبة شتوية للمتضررين، استفاد منها 17.248 شخصا في مناطق شهدادكوت، وبدين، ودادو، وجامشورو بإقليم السند.

وتأتي هذه الجهود ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم بباكستان.

كما يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.