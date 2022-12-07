حاكم دبي: التجارة الدولية للإمارات نمت بمقدار 19% في أول 9 أشهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 11:35 صباحاً - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على تويتر، اليوم الأربعاء، إن حجم التجارة الدولية لدولة الإمارات نما 19% في أول تسعة أشهر من عام 2022.

وأضاف أن من المتوقع أن يصل إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة إلى 2.2 تريليون درهم (599 مليار دولار) مع نهاية 2022 مقارنة مع 1.9 تريليون درهم في 2021.

وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي على تويتر، اليوم الأربعاء، إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نما 18.9 % على أساس سنوي في أول تسعة أشهر من 2022 محققة 1.637 تريليون درهم.