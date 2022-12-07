شاهد.. فرحة الشيخة موزا وأمير قطر الوالد بتأهل المغرب لربع نهائي كأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 11:35 صباحاً - هنأت الشيخة موزا، والدة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، المنتخب المغربي، بفوزه على منتخب إسبانيا وبلوغ ربع نهائي كأس العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردة فعل والدة أمير قطر على فوز المنتخب المغربي، أمس الثلاثاء، على نظيره الإسباني في كأس العالم 2022.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية.

ويعد هذا التأهل للدور ربع النهائي الأول من نوعه في تاريخ المنتخبات العربية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره البرتغالي في ربع نهائي البطولة يوم السبت المقبل.