محمد بن راشد آل مكتوم عن فوز منتخب المغرب على إسبانيا: المستحيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - قال نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس وزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء الثلاثاء، إن المستحيل ليس مغربيا ولاعربيا، تعليقا على فوز أسود الأطلس على إسبانيا، وتأهلهم إلى دور الثمانية في كأس العالم 2022.

وكتب محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: المستحيل ليس مغربيًا، المستحيل ليس عربيًا، أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم.

وتأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد المدينة التعليمية، ضمن مواجهات دور الـ16.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة المغرب وإسبانيا بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المغربي بعد تألق ياسين بونو بالتصدي لـ3 ركلات ترجيح من لاعبي إسبانيا.

وحافظ منتخب المغرب على التعادل السلبي أمام نظيره إسبانيا، بعد انتهاء الشوط الإضافي الثاني من المباراة.

وسيطر منتخب إسبانيا على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، دون خطورة حقيقية على مرمى منتخب المغرب، قبل أن ينشط أسود الأطلس مع الدقيقة السادسة بفضل انطلاقات سفيان بوفال وحكيم زياش.

واتجهت مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الإسباني، إلى الأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وتعد هذه المباراة هي الخامسة التي يخوضها منتخب إسبانيا في الأدوار الإقصائية للبطولات الكبرى بأشواط إضافية.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدرًا المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.