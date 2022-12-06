الاوقاف الإسلامية الفلسطينية: انتهاكات إسرائيلية متواصلة بحق الأقصى والحرم الإبراهيمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ودنسوه 22 مرة، فيما منع رفع الأذان في الحرم “الإبراهيمي” في الخليل 47 وقتاً خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح وزير الاوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري، أن أربعة آلاف مستوطن اقتحموا الأقصى، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حصارها وتدنيسها للمسجد من خلال فرضها لسياسة التفتيش والمضايقة للمصلين القادمين للصلاة فيه، ومنعها للبعض من الدخول إليه تحت حجج واهية، واحتجاز للهويات على أبوابه، إضافة إلى ملاحقة المرابطين والمرابطات والشبان المتواجدين فيه.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي منع الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 47 وقتاً، وأغلقه يوماً واحداً، كما كشف عن اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على خمسة مساجد.

وكشف البكري عن اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على خمسة مساجد أيضا، ففي الخليل تم الاعتداء على مسجد الرأس، ومسجد باب الزاوية، ومسجد الصديق، وقام جيش الاحتلال وسلطة الاثار بتصوير مسجد رافات العمري بالسموع وأخذ قياسات للشبابيك والأرضيات وتم إزالة بعض السجاد والبحث عن بعض العلامات، كما أزالت “بلدية الاحتلال وسلطة الآثار” سقف وهلال مئذنة مسجد قلعة القدس في منطقة باب الخليل.

ورصد تقرير صادر عن وزارة الاوقاف الفلسطينية، تناول انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى، اقتحام المستوطنين المتطرفين وعلى فترتين للمسجد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وقدم مرشدون دينيون يهود شروحات عن “الهيكل” المزعوم، كما أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وارتدى أحد المقتحمين قميصًا عليه علم الاحتلال، والتقط مستوطنون من معاهد دينية مختلفة صورًا تذكارية.

وأوضح التقرير أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته.

وأشار إلى أن ما تسمى منظمة “بيدينو” المتطرفة، نشرت خريطة جوية للمسجد الأقصى متصلة بشبكة الإنترنت على الهاتف المحمول تساعد المستوطن بعملية الاقتحام ومن دون حاجة لمرشد خاص، وواصلت جماعات الهيكل وغيرها حملة التحريض على المسجد الأقصى والمرابطين، وحراسه وسدنته الذين يتعرضون لشتى انواع التضييق والعقوبات.

وأوضح التقرير أن الاراضي الوقفية لم تسلم من اعتداءات سلطات الاحتلال التي اعتدت واستولت على أجزاء من ارض وقفية في أريحا. وفي الخليل أقدم قطعان المستوطنين على قطع وحرق أشجار الزيتون بأرض الوقف في تل الرميدة.