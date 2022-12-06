المملكة تشارك في مؤتمر الشباب العربي بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - تشارك المملكة العربية السعودية بوفد شبابي في مؤتمر الشباب العربي؛ لتعزيز العمل المشترك الذي يعقد بالقاهرة الخميس المقبل تحت شعار "شباب يصنع المستقبل" بحضور شباب من 22 دولة عربية.

ويأتي انعقاد المؤتمر الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية، تنفيذاً لإعلان الجزائر المنبثق عن القمة العربية في دورتها الــ 31 وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل وضع رؤية مشتركة لتحرك شبابي يعزز العمل العربي المشترك في مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر جلسات حوار متعددة وستكون أولى جلساته حول المنظمات الوطنية وآليات تنظيم العمل العربي المشترك، ويرأس هذه الجلسة سفير الشباب العربي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري.

وتناقش جلسات المؤتمر أهم التحديات التي تواجهها الدول العربية، ودور الشباب العربي والبحث العلمي في مواجهة هذه التحديات، والتغلب عليها لضمان الاستقرار، حفاظاً على الأمن القومي العربي، وتعزيزاً للعمل العربي المشترك بمفهومه الشامل وأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والغذائية والمائية والبيئية، والإسهام أيضاً في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء.

ويهدف المؤتمر إلى تقييم بعض تجارب العمل العربي المشترك على مستوى جامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة والمنظمات العربية الإقليمية، ووضع رؤى استراتيجية لتعزيز العمل العربي المشترك، وتحليل وتقييم السياسات العربية المشتركة في مجالات مثل: (التعليم والاقتصاد والسياسة الخارجية)، وتحليل الرؤى الفكرية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية، وإعداد تصور مستقبلي للعمل العربي المشترك يكون دليلاً ومرجعاً لمؤسسات العمل العربي المشترك لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 في كافة الدول العربية.