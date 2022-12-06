ولى عهد الكويت يتسلم دعوة من خادم الحرمين للمشاركة فى القمة الخليجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - تسلم ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الدعوة الموجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال43، والتي ستعقد بمدينة الرياض في 9 ديسمبر 2022.

قام بتسليم الرسالة، اليوم الثلاثاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.