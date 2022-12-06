وكالة الأنباء السعودية: الرئيس الصيني يبدأ غدا زيارة للمملكة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بزيارة رسمية للمملكة خلال الفترة من السابع إلى التاسع من ديسمبر/ كانون الأول بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيشارك خلالها في قمة سعودية-صينية.

وتهدف الزيارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى وتعزيز العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية.

وتعقد خلال الزيارة قمة (سعودية – صينية) برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، ومشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

ويتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.