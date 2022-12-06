القوات الصومالية تسترد بلدة استراتيجية من حركة الشباب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - قال مسؤولون والاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، إن قوات صومالية وميليشيات متحالفة معها طردت مقاتلي حركة الشباب من بلدة استراتيجية في وسط الصومال ظلت الحركة المتشددة تسيطر عليها لستة أعوام.

وتقول الحكومة، المدعومة من قوات الاتحاد الإفريقي وميليشيات عشائرية، إنها قتلت نحو 700 من عناصر حركة الشباب واستعادت عشرات المناطق في إطار حملة مستمرة منذ أشهر لتقليص سيطرة الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة على مناطق واسعة من البلاد.

وقال محمود حسن محمود، رئيس بلدية عدن يابال في منطقة شبيلي الوسطى، إن الجيش والميليشيات سيطروا على البلدة والمنطقة المحيطة بها التي تحمل الاسم نفسه دون مقاومة، أمس الإثنين.

وذكر محمود لرويترز في ساعة متأخرة من، مساء أمس الإثنين “منطقة عدن يابال هذه مهمة للغاية بالنسبة لحركة الشباب لأنها القلب الذي يربط بين المناطق الوسطى وجنوب الصومال. وكانت أيضا قاعدتهم الرئيسية التي يديرون منها المناطق الوسطى”.

وقال إن القوات تمشط البلدة التي تبعد نحو 240 كيلومترا شمال شرقي العاصمة مقديشو بحثا عن ألغام.

وكتب عبد الفتاح حاشي المتحدث باسم رئيس الوزراء على تويتر “السيطرة على هذه البلدة كان أفضل فرصة للحكومة الصومالية وأكبر انتكاسة (للحركة) الإرهابية التي خسرت العديد من المناطق في الأشهر الثلاثة الماضية”.

ووصف رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، محمد الأمين سويف، البلدة بأنها ساحة تدريب لحركة الشباب، وقال إن الحملة الأوسع توجه ضربات “مدمرة وحاسمة” للجماعة.

ويقول محللون إن حركة الشباب كثيرا ما تتخلى عن مناطق قبل هجمات الجيش، لكن الحكومة غالبا ما تخفق في إحكام السيطرة على الأراضي التي تستعيدها، مما يسمح للمسلحين بالعودة.