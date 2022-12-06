مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أطنان من السلال الغذائية في محافظات اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 92 طنًا و127 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 5.166 فردًا.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 32 طنًا و100 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديرية أحور بمحافظة أبين، استفاد منها 1.800 فرد.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 127 طنًا و972 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 7.176 فردًا.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 59 طنًا و385 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 3.330 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.