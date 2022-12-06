وزير الخارجية الفلسطيني: الحكومة الإسرائيلية الجديدة يقودها متطرفون إرهابيون

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة يقودها أشخاص متطرفون إرهابيون من أجل تدمير حل الدولتين وتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى.

وحذر الوزير الفلسطيني من أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسعى إلى إعطاء الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال والمستوطنين لمزيد من القتل العمد لأبناء الشعب الفلسطيني، وتشكيل ميليشيات من المستوطنين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، نظيره الهولندي “وبكي هويكسترا” على هامش مؤتمر جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية المنعقد حاليا في مدينة لاهاي، وبحث معه آخر المستجدات والتطورات السياسية.

وأوضح المالكي بأن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد وتتزايد يوميا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا على مواصلة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق المواطنين العزل، والأطفال الفلسطينيين.

وحذر المالكي خلال اللقاء من أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون مختلفة عن سابقاتها، بحيث ستكون أكثر حقدا وكرهًا للشعب الفلسطيني، خاصة بأن هذه الحكومة تضم بين أعضائها كلا من “بن غفير” و”سموتريش”.

وأضاف المالكي أنه جرى إعدام أكثر من 10 من أبناء الشعب الفلسطيني ميدانيا خلال آخر 75 ساعة بدم بارد من قبل قوات الاحتلال، مؤكدا أن هذا يحدث يوميا في فلسطين أمام مرأى ومسمع من العالم دون محاسبة. مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الهولندي، وبكي هويكسترا أن موقف الحكومة الهولندية واضح بشأن عدم شرعية المستوطنات، والتزامهم بحل الدولتين وأهمية العودة إلى المفاوضات من أجل تحقيق السلام، مع استمرار تركيز الجانب الهولندي على قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي.