الجزيرة ترفع قضية أمام الجنائية الدولية بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - قالت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الثلاثاء، إنها رفعت قضية ضد القوات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي لاقت حتفها بالرصاص أثناء مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية في مايو/ أيار.

وأضافت الشبكة على تويتر أنها رفعت الدعوى بعد تحقيق أجراه فريقها القانوني في القضية.

وفي وقت سابق أخطرت وزارة العدل الأمريكية الجانب الإسرائيلي بأن مكتب التحقيقات الفيدرالية فتح تحقيقا جنائيا باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة التي استهدفت برصاص قناص إسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين شمالي الضفة الغربية في مايو/ أيار الماضي.