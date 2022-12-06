أمطار الخير تهطل على الكويت وسط احتفاء بأجواء الشتاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - أفادت وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالكويت «بأنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بدأ هطول الأمطار بشكل دائم على جميع مناطق دولة الكويت»، مبيناً أن كميات الأمطار تركزت في وسط البلاد وبعض المناطق الجنوبية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة «أن فرق الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري تتعامل مع بعض تجمعات المياه في المناطق الداخلية والطرق السريعة» منوهاً أنه على الرغم من استمرار وتزايد كميات الأمطار إلا أن شبكة تصريف مياه الأمطار قادرة على استيعاب هذه التدفقات.

وأكدت الوزارة إلى وجود الفرق على مدار الساعة على رأس عملها، خصوصاً مع اقتراب المد الأعلى للبحر الذي يمكن أن يؤثر على عملية تصريف المياه إلى البحر.

من جانبها، ناشدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين الالتزام والحذر لهطول الأمطار على مناطق البلاد حالياً وانخفاض الرؤية الأفقية في بعض الطرق.

وبحسب وسائل إعلام محلية تمكن رجال الإنقاذ المدني في مدينة الوفرة الكويتية من إنقاذ عائلة حوصرت من جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد.

ومع هطول الأمطار ضجت صفحات التواصل الاجتماعي احتفاء بهذا المشهد، مرددين الدعوات وعبارات الاستبشار والتعليقات الفكاهية.

واتخذ المغردون وسوما على موقع تويتر أشهرها «أمطار الكويت» و«أمطار الخير».

ونشر عدد من الصفحات الشخصية على موقع التدوين المصغر تويتر مقاطع فيديو للحظة سقوط الأمطار وهي تختلط بأوراق الشجر فتغسلها.

فيما نشرت صفحات إعلامية محلية مقاطع فيديو لأحد الطرق الرئيسية بالكويت وهو طريق الشيخ زايد باتجاه السالمية في الساعات الأولى من صباح اليوم في لحظة سقوط الأمطار وسير السيارات وسط شبورة مائية.

وفي صفحة المنصة الإعلامية نشرت مقطع فيديو لمدينة الأحمدي والتي شهدت سقوط أمطار شديدة للغاية.