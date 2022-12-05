هيئة الانتخابات التونسية: حملة ممنهجة لتشويه الاستحقاق التشريعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 10:28 مساءً - أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أن هناك حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه الانتخابات التشريعية المقبلة، والتأثير على المشاركة في هذا الاستحقاق.

وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم الإثنين - أنها رصدت تداول مقاطع فيديو وصور عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإليكترونية تهدف في مضمونها إلى تشويه المسار الانتخابي والتأثير على الناخبين بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر الجاري.

وأضاف البيان: "تهيب الهيئة بوسائل الإعلام وجميع الناخبين التونسيين بأن مقاطع الفيديو والصور التي يتم تداولها في صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لا تتعلق في أغلبها بمرشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وإنما تأتي في إطار حملة ممنهجة بقصد تشويه العملية الانتخابية والتأثير على المشاركة في هذه الانتخابات".

ودعا فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في وقت سابق المواطنين إلى المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب، المقررة في 17 ديسمبر الجاري، قائلًا: "نترقب نسب إقبال كبيرة في الانتخابات".

وأضاف "بوعسكر" في لقاء خاص أجرته قناة "القاهرة الإخبارية" معه، اليوم السبت، أن نسق الحملات الإعلامية للمرشحين يكون تصاعديًا، حيث تبدأ بنسق منخفض وبطيء وتحتد الحملات قبل أيام من علمية التصويت.

وتابع بأن هيئة الانتخابات تتابع عن كثب الحملات الانتخابية للمرشحين، حيث أعدت جهازًا كاملًا لرصد أنشطة الحملات الانتخابية، وكذلك خلية أو وحدة الرصد التي استحدثتها الهيئة لمتابعة الصحافة المكتوبة والتلفزيونية ومواقع التوصل الاجتماعي، تطبيقًا لقرار الهيئة بمراقبة الحملات الانتخابية في مختلف وسائل الإعلام.

وذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أننا رصدنا بعض المخالفات البسيطة في الحملات الانتخابية لبعض المرشحين فيما يخص وضع اللافتات والمعلقات في الشوارع، وبعض مظاهر الإشهار السياسي في عدد من وسائل الإعلام السمعي والبصري، وبعض الخطابات للمرشحين التي بها نوع من العنف أو دعوات الكراهية.

وأوضح أن الهيئة وثقت كل هذه المخالفات وأرسلت بدورها تنبيهات وإنذارات للمرشحين المخالفين كمرحلة أولى، وفي بعض الحالات تُحيل الهيئة المخالفات إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأقر أن الهيئة لم تسجل مخالفات خطيرة تستوجب إحالتها للنيابة العامة، موضحًا أن المخالفات التي سُجلت معتادة في كل الحملات الانتخابية.



